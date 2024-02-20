Импортные товары в России могут подорожать на 15–20%

Минфин РФ поддержал идею вернуть порог для беспошлинных онлайн-покупок за рубежом с текущих €1000 к €200. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма, которые ведомство направило маркетплейсам «Яндекс Маркет» и Ozon в середине февраля.

«Обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны», — говорилось в сообщении.

Потолок должен снизиться с 1 апреля 2024 года. Это может спровоцировать рост цен на импортные товары дороже €200 на 15–20%, предупредили аналитики.

До 2019 года порог беспошлинного ввоза составлял €1000. В течение следующих нескольких лет лимит несколько раз понижали, с января 2020-го он составлял €200. Однако в апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к €1000.

На прошлой неделе стало известно, что цены на импортный алкоголь в России могут вырасти до 30% из-за смены страны маркировки.

Ранее российские производители поддержали повышение ввозных пошлин на БАД.