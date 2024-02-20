Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван возможный пик укрепления рубля

Аналитик Михеев: пик укрепления рубля может прийтись на конец марта

close
100%
Shutterstock

Пик укрепления рубля к доллару, вероятно, придется на конец марта. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился аналитик, инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

В последних числа следующего месяца американская валюта будет торговаться в нижней границе диапазона 87-92,5 рубля, считает эксперт. Укреплению нацвалюты способствует февральский налоговый период, отметил Михеев.

Кроме того, в конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД), добавил аналитик. Это также поддержит рубль.

Во вторник курс доллара торгуется в диапазоне 92,2-92,7 рубля, евро — 99,4-99,6 рубля.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок».

Ранее в Банке России отметили, что не планируют управлять курсом рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами