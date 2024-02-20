Назван возможный пик укрепления рубля

Пик укрепления рубля к доллару, вероятно, придется на конец марта. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился аналитик, инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

В последних числа следующего месяца американская валюта будет торговаться в нижней границе диапазона 87-92,5 рубля, считает эксперт. Укреплению нацвалюты способствует февральский налоговый период, отметил Михеев.

Кроме того, в конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД), добавил аналитик. Это также поддержит рубль.

Во вторник курс доллара торгуется в диапазоне 92,2-92,7 рубля, евро — 99,4-99,6 рубля.

На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок».

Ранее в Банке России отметили, что не планируют управлять курсом рубля.