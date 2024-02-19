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Путин разрешил приобрести российскую «дочку» HSBC

Путин разрешил Экспобанку приобрести российскую «дочку» HSBC

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Алекс Макнотон/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее российскому Экспобанку приобрести 100% акций HSBC «Эйч-эс-би-си банка» (дочки международной кредитной организации HSBC, — «Газета.Ru»). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

»...разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си банк (РР)», принадлежащих «Эйч эс би си Европа Б.В.» (HSBC Europe B.V.)», — сказано в тексте документа.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc.

14 февраля Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями »Яндекс банка», а в январе он подписал распоряжение, разрешающее проводить сделки с использованием акций компании «Русснефть».

Ранее Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп».

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