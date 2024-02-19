Депутат Рады заявил о росте числа миллионеров на Украине

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о росте числа миллионеров на Украине в 2023 году. Об этом он сообщил в украинском Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, на 16% выросло количество деклараций с доходом свыше 1 млн гривен.

Всего в прошлом году на Украине насчитали 12 374 миллионера, что на 2863 человека больше, чем в 2021 году. Гетманцев отметил, что они должны заплатить в бюджет 2,7 млрд гривен налогов и 0,5 млрд «военного сбора».

Накануне другой депутат Рады Дмитрий Наталуха призвал сократить социальные льготы, назвав их советским наследием. Он выразил сожаление, что Украина является социальным государством.

В начале февраля Нацбанк Украины констатировал, что международные запасы страны в первый месяц 2024 года сократились на $2 млрд и составили $38,5 млрд.

Ранее Нацбанк Украины сообщил о росте денежной массы.