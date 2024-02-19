Эксперты зафиксировали рост спортивного рынка в России

В январе 2024 года оборот фитнес-центров вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы «Чек Индекс».

Как отмечают аналитики, росту способствовало увеличение числа покупок абонементов на 10% и повышение среднего чека на 9%.

По данным Национального фитнес-сообщества, выручка отрасли за месяц составила 1,47 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем год назад. Эксперты объясняют рост популярностью подписных моделей оплаты и интересом потребителей к новым видам тренировок.

В розничных сетях отмечают рост среднего чека на спорттовары на 14%. Эксперты связывают это с увеличением доли населения, занимающегося спортом, в том числе благодаря развитию дворовой инфраструктуры.

При этом импортозамещение в сегменте спортивной экипировки идет медленно из-за нехватки ассортимента. По словам экспертов, ниша остается одной из самых незаполненных на рынке.

До этого в России увеличился спрос на товары для спорта и туризма.

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