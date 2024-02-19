Polymetal объявил о продаже российского бизнеса

Компания Polymetal заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице акционерного общества «Полиметалл» компании «Мангазея Плюс». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что российские активы оцениваются в рамках сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Сам «Полиметалл» передаст Polymetal до завершения сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн предназначены общекорпоративным целям, а $1,151 млн пойдут на полную уплату внутригрупповой задолженности. Акционеры Polymetal получат денежное вознаграждение от покупателя $50 млн.

В компании заявили, что на закрытие сделки повлияет несколько условий, в частности регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.

В конце января стало известно о смене основного акционера Polymetal. Компания ICT Александра Несиса продала свой пакет акций инвесторам из Омана.

Позднее генеральный директор Polymetal Виталий Несис заявил, что после продажи российских активов компания вернется к обсуждению выплаты дивидендов инвесторам. Его слова привели к падению акций Polymetal на Московской бирже более чем на 4,5%.

Ранее Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке.