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Путин заявил, что Россия обойдется без отказавшихся от ее газа стран Европы

Путин заявил, что РФ может обойтись без покупающих российский газ стран Европы

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия может обойтись без покупающих российский газ стран Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По его словам, европейские страны должны сами решить, покупать им российский газ или нет.

«Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — добавил глава государства.

Ранее комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа через Украину в Европу после его окончания в 2024 году. По ее мнению, Европа научилась «жить без российского газа».

До этого СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщили, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после 2024 года. Транзит будет возможен только при условии аренды мощностей украинской газотранспортной системы после истечения срока действия договора.

Ранее сообщалось, что Евросоюз переплатил миллиарды евро за газ из-за санкций против РФ.

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