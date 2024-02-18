Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Из Сочи вылетел первый прямой рейс в Узбекистан

Первый прямой рейс из Сочи вылетел в Фергану

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Сочи в Фергану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта города-курорта.

«Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Сочи 18 февраля в 03:10 мск согласно расписанию», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба воздушной гавани сообщала, что рейсы из Сочи в Фергану будут осуществлять на авиалайнере Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути будет составлять 3 часа 45 минут. Разница во времени между Сочи и Ферганой — 2 часа.

10 января в авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что Узбекистан и Китай возобновили регулярное авиасообщение после трехлетнего перерыва, который был связан с пандемией коронавируса.

13 февраля директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявлял, что РФ ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.

17 февраля сообщалось, что самолет, выполнявший рейс МоскваСтамбул, вернулся в Шереметьево из-за задымления на борту.

До этого летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира.

16 февраля туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям в РФ могут запретить рассаживать семьи в самолетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами