Из Сочи вылетел первый прямой рейс в Узбекистан

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Сочи в Фергану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта города-курорта.

«Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Сочи 18 февраля в 03:10 мск согласно расписанию», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба воздушной гавани сообщала, что рейсы из Сочи в Фергану будут осуществлять на авиалайнере Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути будет составлять 3 часа 45 минут. Разница во времени между Сочи и Ферганой — 2 часа.

10 января в авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что Узбекистан и Китай возобновили регулярное авиасообщение после трехлетнего перерыва, который был связан с пандемией коронавируса.

13 февраля директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявлял, что РФ ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.

17 февраля сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Стамбул, вернулся в Шереметьево из-за задымления на борту.

До этого летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира.

16 февраля туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям в РФ могут запретить рассаживать семьи в самолетах.