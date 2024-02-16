Путин высказался о высокой ключевой ставке Центробанка

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки Центрального банка РФ будет временной мерой. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства заявил во время совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности, что в условиях подъема ключевой ставки Центробанка Российской Федерации нужны специальные механизмы. Он надеется, что подъем ключевой ставки ЦБ является временной мерой по борьбе с инфляцией и власти страны в ближайшее время добьются ключевых показателей — тех, которые они перед собой ставят.

16 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, однако снижать ее регулятор планирует постепенно.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что ключевая ставка ЦБ России в 2024 году будет снижаться и к концу года может составить 12%.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

Ранее сообщалось, что из-за роста инфляции и повышения ключевой ставки до 16% россияне стали больше экономить.