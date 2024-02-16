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Турция увеличила покупки пшеницы у России

Турция нарастила импорт пшеницы из РФ после прекращения поставок из Аргентины

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pexels.com

Турция нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 миллионов тонн после того, как Аргентина, Бразилия и несколько других страны прекратили поставки в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой службы.

Турция в 2022 году приобретала пшеницу у 30 стран, в том числе у России, Украины, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Казахстана и Латвии. Всего было импортировано 8,9 миллиона тонн.

Но в 2023 году Аргентина, Бразилия, Кипр, Чехия, Египет, Грузия, Иран, Израиль и Латвия прекратили поставки в Турцию. А Мексика и Ливан уменьшили поставки почти до нуля.

На фоне такой ситуации Турция купила у России в 1,4 раза больше зерна — 9 млн тонн на $2,7 млрд.

Также поставки выросли с Украины — на 21%, до 2,5 млн тонн, из Казахстана — в 2,3 раза, до 140 тыс. тонн, Молдавии - в 1,8 раза, до 120 тыс. тонн, и Сирии - в 1,6 раза, до 45 тыс. тонн. Кроме того, Босния и Герцеговина начала поставки пшеницы в Турцию, но лишь в размере 3,4 тыс. тонн.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад незаконно удерживает российские удобрения.

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