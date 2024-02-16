Фермеры в Индии объявили о начале общенациональной забастовки

Фермерские объединения и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о проведении общенациональной забастовки, которая состоится в пятницу с 6 утра по местному времени (3:30 мск). Лидеры влиятельного объединения «Саньюкт кисан морчха» (СКМ, «Объединенный крестьянский фронт») обратились ко всем организациям-единомышленникам с просьбой принять участие в этой забастовке, сообщает газета Hindustan Times.

Фермеры планируют перекрыть ряд железных дорог и автотрасс на четыре часа, с 12:00 до 16:00, в рамках акции. Ожидается, что это повлечет за собой нарушение работы транспорта, а также прекращение сельскохозяйственных работ, закрытие сельских магазинов и сельскохозяйственных предприятий.

Тем временем фермеры также заявили, что продолжат свой марш на столицу страны Нью-Дели, но уже в воскресенье, 18 февраля. Они также готовы провести еще один раунд переговоров с властями. Согласно информации, опубликованной в газете Times of India, договоренность была достигнута в четверг поздно вечером. Власти заявляют, что они готовы рассмотреть требования фермеров.

На текущий момент фермеры, направляющиеся в столицу, остановлены на границе штата Харьяна, в более чем 100 км от Нью-Дели. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить продвижение протестующих. Однако участники акции заявили, что намерены все же достичь столицы и также требуют встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

Фермеры хотят, чтобы был принят закон, который обеспечит им приемлемую минимальную цену на сельскохозяйственную продукцию, ниже которой она не будет опускаться, а также внедрят комплексное страхование урожая для лучшего управления рисками. Они также настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (поскольку не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (приблизительно 120 долларов). Кроме того, крестьяне хотят облегчения долгового бремени, снижения некоторых налогов и выдвигают ряд других требований.

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