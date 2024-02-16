Товарооборот ДФО с Азией достиг $47 млрд

Дальневосточный федеральный округ увеличил товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона больше чем на 10% в 2023 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передает РИА Новости.

«Цифра наша такая — 47 миллиардов долларов. Это рост больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидирует здесь Китай — 72% от этого количества», — сообщил Давыдов.

По его словам Россия стремилась достичь уровня товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов и перевыполнила план.

До этого стало известно, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнеров Китая. Директор первого департамента Азии Иван Желоховцев заявил, что с Соединенными Штатами, Японией и Республикой Корея динамика торговли у КНР ощутимо «ушла в минус». Дипломат обратил внимание, что это позволило России выдвинуться на четвертую позицию в ряду внешнеторговых контрагентов Пекина.

Желоховцев подчеркнул, что сейчас более 90% расчетов между двумя странами осуществляется в национальных валютах. Таким образом, товарооборот составил порядка 20 трлн рублей, или около 1,6 трлн юаней.

Ранее китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина.