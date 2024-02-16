В строительстве ВСМ Москва — Петербург не задействуют средства ФНБ

В строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург не предполагается задействовать средства из Фонда национального благосостояния. Об этом рассказал министр транспорта России Виталий Савельев, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас нашли параллельное решение, мы сейчас еще раз пересчитаем модель, там будет участие и регионов, и банков, которые «подвинулись» в плюс», — сказал Савельев.

По словам министра, о времени начала строительства ВСМ и сроках реализации проекта будет объявлено в ближайшее время.

Кроме того, министр напомнил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург станет первым из пяти проектов по развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта в России.

16 февраля сообщалось, что схему ВСМ Москва — Петербург согласовали на совещании у Путина.

В тот же день стало известно, что в финансировании ВСМ примут участие все регионы, по территории которых пройдет трасса: Москва, Подмосковье, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Петербург.

Ранее в Минтрансе пояснили, что поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут.