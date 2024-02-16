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Минтранс: поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут

Минтранс: партия поездов для ВСМ из Москвы в Петербург будет стоить 148 млрд рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первая партия поездов, которые будут обслуживать высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, обойдется российскому бюджету в 148 млрд рублей. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

На совещании по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России с участием президента Владимира Путина Савельев отметил, что поезда будут ходить с частотой 10-15 минут.

«При вводе ВСМ в 2030 году мы прогнозируем увеличение общего пассажиропотока на 35%, до 43,4 млн пассажиров, из которых на ВСМ придется 23 млн человек», — заявил Савельев.

Одновременно предполагается, что авиаперевозчики между Москвой и Петербургом потеряют до 14% пассажиров. Первая высокоскоростная магистраль по плану должна пройти от Москвы до Санкт-Петербурга через Тверь и Великий Новгород. Поезд из Москвы в Петербург должен прибывать за 2 часа 15 минут.

При этом планируется, что ВСМ будет строиться по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. Первая партия поездов, которые будут обслуживать ВСМ, будет стоить 148 млрд рублей.

До этого стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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