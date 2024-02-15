Путин разрешил сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества «Группа Ренессанс страхование» и «Озон холдингс пиэлси» (Ozon Holdings Plc)», — сказано в распоряжении.

14 февраля Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями »Яндекс банка».

В январе президент РФ также подписал распоряжение, разрешающее проводить сделки с использованием акций компании «Русснефть».

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