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Доля рубля в торговле Турции достигла трехлетнего максимума

Доля рубля в торговом обороте Турции в декабре стала максимальной с 2020 года

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Доля рубля в торговом обороте Турции в декабре выросла до 0,28%. Это максимальное значение с 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистических данные.

Объем турецкого товарооборота за последний месяц 2023 года составил $52 млрд в денежном эквиваленте. Из них $29 млрд пришлось на импорт, $23 млрд — на экспорт.

При этом 93% расчетов проводились в мировых резервных валютах — долларах, евро, фунтах, японских йенах и швейцарских франках. Остальные 7% пришлись на национальные валюты, включая рубль.

До этого сообщалось. что президент РФ Владимир Путин намерен посетить Турцию и встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Когда и зачем состоится этот визит — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сообщалось, что товарооборот между Россией и Германией в 2023 году сократился почти на 40%.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая вышел на рекордные $227,7 млрд.

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