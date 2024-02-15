В Госдуме РФ оценили законопроект о правиле «второго лишнего» при госзакупках

Российские производители должны иметь преимущество при участии в конкурсах в рамках государственных закупок. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, создание в стране благоприятных условий для развития отечественных компаний является очень важным вопросом. То же касается повышения конкурентоспособности выпущенных этими предприятиями товаров на зарубежных ранках.

«В Государственной думе рассматривается законопроект, подготовленный по поручению президента [РФ Владимира Путина]», — добавил председатель нижней палаты парламента.

Он уточнил, что речь идет о мерах поддержки российских производителей. В том числе законодатели планируют рассмотреть возможность введения правила «второго лишнего», согласно которому при госзакупках отечественные компании будут иметь преимущество перед иностранными фирмами.

Володин отметил, что принятие этого законопроекта позволит предприятиям из РФ развивать свое производство. Это, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест.

«Планируем совместно с правительством, деловым сообществом всесторонне обсудить законопроект и выйти на принятие решения до конца текущей сессии», — уточнил спикер ГД РФ.

Ранее кабинет министров страны предложил изменить схему госзакупок корпорации «Роскосмос».