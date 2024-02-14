Заполненность газохранилищ в Европе достигла максимума

На середину февраля европейские ПХГ заполнены на 67,9% — это рекордно высокий показатель для данного периода. Об этом сообщает Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) опубликовала данные о текущем уровне заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) на континенте.

В абсолютном выражении запасы составляют 73,7 млрд кубометров топлива.

Эксперты отмечают, что текущий объем газа в хранилищах на 15,3 процентных пункта превышает средний уровень за последние пять лет. Также он на 1,5 млрд кубометров больше, чем год назад.

С начала отопительного сезона, стартовавшего в начале ноября, из ПХГ было израсходовано около 37 млрд кубометров газа. Это чуть более трети от первоначального объема топлива.

Высокий уровень заполненности подземных хранилищ способствует снижению цен на газ в Европе. Так, в январе стоимость топлива на голландском хабе TTF опустилась ниже $300 за баррель впервые с 2021 года.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы стоимость газа продолжит снижаться. Среди возможных рисков для рынка называют перебои с поставками в обход Украины и запреты на закупку российского СПГ.

До этого эксперт оценил планы Австрии по отказу от российского газа.

Ранее стоимость газа в мире стабилизировалась.