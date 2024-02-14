Путин разрешил совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями »Яндекс банка». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, иностранцам разрешено совершать сделки, влекущие за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями банка.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса за распространение ненадлежащей рекламы.

В ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу организации «Work 5», которая предоставляет услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама появлялась в поисковой системе «Яндекс».

В Yandex N.V. сообщали, что крупнейшим совладельцем «Яндекса» после реструктуризации станет его менеджмент.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.