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Потребности в модернизации российской судостроительной отрасли оценили почти в 2 трлн рублей

Российской судостроительной отрасли требуется почти 2 трлн руб. до 2035 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российское судостроение нуждается во вложениях в объеме 1,959 трлн рублей до 2035 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию консалтинговой компании SBS Consulting.

Отмечается, что SBS Consulting подготовила презентацию в конце 2023 года для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Минпромторга.

В материале издания говорится, что средства необходимы для создания крупнотоннажного грузового флота — морских танкеров и сухогрузов для вывоза российского сырья на экспорт.

«Расчет выполнен исходя из базового сценария развития отрасли, при котором половина экспортных грузов должна перевозиться на судах отечественной постройки», — говорится в публикации.

В консалтинговой компании подчеркнули, что в России существует дефицит производственных мощностей для строительства конкурентоспособной продукции гражданского судостроения. При этом самый большой дефицит наблюдается в мощностях для строительства крупнотоннажного флота.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время российская судостроительная отрасль переживает подъем и постепенно выходит на ритмичное серийное производство военных кораблей.

Ранее в РФ завершили модернизацию фрегата «Адмирал Касатонов».

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