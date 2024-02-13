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Стало известно, в какой стране россияне активно начали скупать недвжимость

В 2023 году россияне купили 14,5 тыс. квартир и половину вилл на Пхукете

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Depositphotos

Россияне купили четверть всех квартир и половину вилл на Пхукете в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Colliers International.

По покупательной активности недвижимости в Таиланде россияне занимают второе место (25%) после китайцев (60%), опередив французов (10%).

Во-первых россиян привлекают, относительно невысокими ценами. Как отмечают эксперты, апартаменты в 400 метрах от пляжа можно купить примерно за $100 тыс. Виллы с бассейном и садом — от $700 тыс., пишет издание.

Во-вторых, возможностью получать доход, сдавая квартиры туристам. По словам управляющего партнера компании Intermark Global Ирина Мошева, большим спросом пользуются именно такие апартаменты с фиксированным доходом.

Кроме того, россиян привлекают прямые авиарейсы в Таиланд и стабильная юрисдикция страны. По данным Colliers International, в 2023 году россияне купили на Пхукете 14,5 тыс. квартир и половину вилл.

Управляющий партнер брокера зарубежной недвижимости Tranio Михаил Буланов оценивает долю россиян на рынке апартаментов острова даже выше 50%. Он отмечает растущий интерес соотечественников к объектам в Бангкоке как к более профессиональным инвестициям.

До этого стало известно, сколько тратили россияне на покупку жилья в ОАЭ в 2023 году.

Ранее экономист оценил идею ввести субсидии для россиян на покупку квартир.

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