ЦБ рассказал о новой инициативе по рассрочке

Центробанк РФ готовит предложения по регулированию сервиса рассрочки, исходя из соответствующего поручения президента России Владимира Путина и не исключает создание специального реестра специализированных операторов рассрочки. Речь идет о BNPL-сервисах (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что регулятор рассматривает две модели регулирования рынка рассрочки — платная рассрочка и бесплатная рассрочка. Специализированные операторы, по логике ЦБ, могут предоставлять бесплатную рассрочку.

«В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что одна из целей ЦБ — ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому в ЦБ не исключают возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки. Также может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, возникающие при использовании сервисов рассрочки, превышающих определенный лимит, добавили в пресс-службе. Что касается обмена данными между операторами сервисов рассрочки, ЦБ не планирует создание системы, параллельной бюро кредитных историй, заключили в ЦБ.

Другая модель, которую рассматривает ЦБ — платная рассрочка, которая по сути является потребительским кредитом. По мнению ЦБ, в данном случае регулирование не должно отличаться от действующего в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж. Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы, уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что детали предложений сейчас обсуждаются с финансовым рынком.

Президент России Владимир Путин поручил поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами.

РБК во вторник сообщило, что Банк России допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат.