Роспотребнадзор приостановил продажу партий воды «Джермук»

Роспотребнадзор принял решение приостановить продажу отдельных партий воды »Джермук», чтобы проверить ее на безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем города Владикавказ после употребления минеральной воды торговой марки «Джермук» Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в Приморье количество отравившихся в бургерной Дальнереченска увеличилось до 60 человек. Известно, что причиной проблем с пищеварением у покупателей стали наггетсы. На данный момент точка общепита закрыта.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства готовят групповой иск, который поможет пострадавшим получить компенсацию. Заявления от людей принимаются до 1 марта.

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.