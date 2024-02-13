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В РФ денонсировали соглашение о пенсионном обеспечении сотрудников ОВД в СНГ

Госдума денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении сотрудников ОВД в СНГ

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Depositphotos

Государственная дума России на пленарном заседании аннулировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил ТАСС.

Документ о денонсации соответствующего соглашения внес в январе в Госдуму президент России Владимир Путин. Само соглашение подписано 24 декабря 1993 года в Ашхабаде и было направлено на защиту пенсионных прав сотрудников органов внутренних дел СССР до тех пор, пока страны СНГ не примут законодательных актов по вопросу пенсионного обеспечения указанной категории лиц. В пояснительной записке указано, что в настоящее время в странах СНГ по этому вопросу сформировано собственное законодательство и соглашение выполнило свою задачу.

Решение России отказаться от этого соглашения не повлияет на российских граждан, переехавших на постоянное место жительство в другие страны СНГ. Они продолжат получать выплаты страховой пенсии.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о выходе республики из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ.

Ранее россиянам рассказали, можно ли получать пенсию сразу в двух странах.

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