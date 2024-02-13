Куриные яйца в России продолжают дешеветь

Средняя стоимость куриных яиц в России упала до 129,08 рубля за десяток. Это на 3% ниже, чем в начале января, пишет ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».

Для сравнения: на прошлой неделе цена десятка яиц составляла в среднем 130,3 рубля, в начале года — 133,2 рубля.

По словам зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, необходимо заключать долгосрочные контракты с федеральными розничными сетями по цене, которая будет гарантировать доходность производства при растущих затратах. Для стабилизации цен на продукцию российские птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным, подчеркнул он.

Ранее Росстат составил список продуктов, которые подорожали сильнее прочих в 2023 году. Лидером стали яйца — цены на них за 12 месяцев взлетели на 61,4%. Также в топ-3 попали помидоры (51,1%) и груши (48,3%).

До этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

Ранее россиянам назвали самый простой и безопасный способ защитить деньги от инфляции.