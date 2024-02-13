Минэк отчитался о росте освещенности российских дорог

В 2022 году в России выросло число светодиодных светильников, установленных для уличного и дорожного освещения — на 24% по сравнению с 2021 годом, до 5,4 млн единиц. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности. Данные «Газете.Ru» привела пресс-служба ведомства.

В результате сокращения использования в России натриевых и ртутных светильников, доля светодиодов в улично-дорожном освещении в 2022 году увеличилась на 10,2%, до 59,2%.

«Внедрение энергоэффективных решений в улично-дорожном освещении играет ключевую роль в устойчивом развитии инфраструктуры на региональном и местном уровнях. Доля светодиодных светильников в освещении автомобильных дорог продолжает непрерывно расти. В 2022 году рост доли светодиодных светильников по отношению к 2021 году составил на дорогах федерального значения — 9,3%, на дорогах регионального и межмуниципального значения — 1,6%, на дорогах местного значения — 12,6%», – отметила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина.

Наилучшие результаты в использовании светодиодных светильников отмечены в Республике Алтай (доля светодиодных светильников 92,1%), Ненецком автономном округе (91,5%), Ульяновской области (90,6%) и Камчатском крае (90,5%). Динамика изменения доли светильников по федеральным округам Российской Федерации показывает, что на данный момент светодиодные светильники занимают наибольшую долю в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (66,9% и 66,6% соответственно), а наименьшую (50,2%) — в Центральном федеральном округе, несмотря на то, что Москва и Московская область – лидеры ко количеству светодиодов в ЦФО.

Согласно докладу Минэка, в 2022 году значительно снизилось энергопотребление на уличное и дорожное освещение — совокупный расход электроэнергии уменьшился на 10,1% и составил 3,98 млн кВт·ч. При этом общее количество установленных светильников в стране выросло на 2% по сравнению с 2021 годом и составило 9,1 млн ед. Такая экономия, по мнению авторов доклада, является результатом планомерного и системного внедрения энергоэффективного освещения.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года поручил правительству актуализировать и продлить до 2035 года программу энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения нагрузки на окружающую среду.

Ранее правительство РФ утвердило госпрограмму по повышению энергоэффективности.