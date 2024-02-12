Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выявила ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании «Балтика» в СНГ, Грузии и Монголии. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо российского ведомства в Минфин, Минэкономразвития и МИД РФ.

Согласно документу, служба сообщила национальным патентным ведомствам государств СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков «Балтики» на территории этих стран трем иностранным юридическим лицам были оформлены ненадлежащим образом.

«Кыргызпатент в результате приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan», — сказано в письме.

Как пишет издание, в «Балтике» утверждают, что 19 июля 2023 года некое «лицо со стороны компании» передало права на линейку товарных знаков «Балтика» аффилированным с датским холдингом Сarlsberg компаниям: ООО «Виста БиУай Ко» (Белоруссия), ООО «Карлсберг Азербайджан», а также ТОО «Карлсберг Казахстан» (работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии). Соглашение якобы подписали без участия президента «Балтики» Таймураза Боллоева.

«Роспатент просит патентные ведомства учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров», — говорится в издании.

В ноябре 2023 года стало известно, что компания Carlsberg потребовала компенсацию убытков от России из-за передачи управления «Балтикой» Росимуществу. Компания угрожала обращением в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.

При этом в конце октября генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил российские власти в «краже» бизнеса. В ответ Минфин РФ отверг обвинения, называя внешнее управление ответом на санкции.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

Ранее Медведев поблагодарил иностранцев за крепкий бюджет после критики от Carlsberg.