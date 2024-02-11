ОАЭ планирует купить у Египта часть побережья на Средиземном море

Абу-Даби ведет переговоры о покупке и развитии премиального участка на средиземноморском побережье Египта за $22 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

По словам главы Генерального управления по инвестициям и свободным зонам Египта Хоссама Хейбы, соглашение с консорциумом из ОАЭ может быть достигнуто в ближайшее время.

Проект площадью 180 млн м2 расположен в 350 км к северо-западу от Каира. Предварительно Египет может сохранить 20%-ю долю, включая стейк для застройщика Talaat Moustafa Group.

По словам источников агентства, средняя стоимость земли на Средиземноморском побережье составляет $100-120 за м2. Таким образом, минимальная оценка территории— $18 млрд. Пока неясно, выплатит ли Абу-Даби сумму сразу или в рассрочку.

В 2022 году ОАЭ внесли $5 млрд в центробанк Египта, а фонд ADQ купил 18% египетского Commercial International Bank за $2 млрд. Также в прошлом году компании ОАЭ инвестировали в египетские нефтяные и петрохимические активы.

До этого стало известно, что россияне теряют интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае.

Ранее хуситы показали, что США уже не торт.