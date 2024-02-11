В РФ предупредили о рисках роста квалифицированных кадров

Увеличение количества специалистов, создающих высокотехнологичные продукты, ведёт к повышению спроса на работников с низкой квалификацией. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов разработка новой модели автомобиля в дальнейшем требует увеличения числа рабочих для её сборки. Кроме того, люди с более высокими зарплатами чаще посещают рестораны и предпочитают перепоручать домашнюю работу другим, что также повышает спрос в соответствующих сферах. Такая ситуация приводит к дисбалансу на рынке труда и ускоряет рост разрыва в оплате труда. По мнению экспертов, решение кроется в расширении перечня социальных программ и улучшении условий труда.

Дисбаланс на рынке труда возникает из-за чрезмерной дифференциации доходов в российской экономике. Высокооплачиваемые группы провоцируют спрос на рабочие места, не требующие квалификации, в других отраслях. Об этом говорится в статье научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Екатерины Единак. Материал опубликован в январском номере журнала «Проблемы прогнозирования».

Например, компании химической промышленности (кроме фармацевтики) создают в два раза больше рабочих мест в смежных сферах, чем непосредственно в отрасли. А производство транспортных средств и оборудования - в три раза. При этом востребованы в основном неквалифицированные сотрудники. К примеру, разработка новой автомобильной модели потом требует увеличения численности рабочих для её сборки, пишет автор

Есть и другая сторона вопроса. Люди с высокими зарплатам, из секторов высоких технологий, предъявляют повышенный спрос на труд низкооплачиваемых работников: официантов, нянь, сиделок, садовников, продавцов. Так как они чаще посещают рестораны и предпочитают делегировать домашние обязанности.

Таким образом, экономический подъём не всегда приводит к росту доходов населения, а развитие наукоёмких отраслей может менять структуру занятости. Это мешает трансформации экономического роста в повышение зарплат и снижение неравенства доходов, подводят итог авторы исследования.

По данным издания, в России разница в уровне доходов между наиболее и наименее оплачиваемыми работниками составляет 13,1 раза. Преодолеть межотраслевые диспропорции — сложная задача, считает Ольга Панина из Финансового университета при правительстве РФ . Но рынок должен сам расставить всё по местам. Для снижения неравенства она предлагает расширить перечень социальных программ и улучшить условия труда для неквалифицированных сотрудников. Это повысит их производительность.

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