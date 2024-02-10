Стало известно о работе по восстановлению для россиян системы платежей в Турции

Москва и Анкара активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов из-за проблемы с платежами россиян на территории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

«Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях выработки альтернативных платежных механизмов и преодоления барьеров», — отметил дипломат.

Он уточнил, что речь идет о системе, которая будет доступна как для компаний, так и для граждан России и Турции.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России.

Позже министерство торговли Турции составило список компаний, у которых имеются проблемы в приеме денежных переводов из России.

Такие запретительные шаги объясняли страхом турецких банков и фирм попасть под вторичные санкции США из-за взаимодействия с российскими компаниями и физическими лицами.

К 5 февраля Анкара и Москва начали обсуждать создание российско-турецкого банка для полноценного решения проблем с транзакциями. Также страны намерены проводить все подобные операции в национальных валютах — турецких лирах и российских рублях.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли обсуждаться с Турцией проблемы в расчетах из-за санкций.