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Стало известно, как изменился товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году

Товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20%

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Lefteris Pitarakis/AP

Товарооборот Турции с Россией за январь — ноябрь 2023 года составил $48,5 млрд, что на $11 млрд меньше значения за аналогичный период 2022 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Падение произошло на фоне высокого показателя предыдущего года, уточнил дипломат. За 2022-й объем двустороннего товарооборота между странами вырос почти в два раза, установив исторический рекорд в $65 млрд, напомнил консул.

«В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития», — резюмировал Буравов.

На неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что по итогам 2023 года Россия установила рекордные показатели торговли с Китаем, Индией, Египтом и Бразилией. В результате доля дружественных стран в товарообороте РФ выросла до 77%.

Ранее стало известно, как изменился товарооборот Финляндии с Россией за два года.

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