Bloomberg: Германия испытывает проблемы в сфере промышленности

Германия в ближайшие дни утратит статус промышленной сверхдержавы. К этому привели конкуренция со стороны США, энергетический кризис и снижение интереса Китая к немецким товарам, передает Bloomberg.

Отмечается, что генеральный директор GEA Group AG, которая занимается поставками производственного оборудования, Стефан Клеберт считает, что Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. По его мнению, тенденция к снижению наблюдается с 2017 года.

«Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию», — сказал Клеберт.

До этого представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявлял, что в стране на данный момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины. Он отметил, что, согласно текущим потребностям, мощности Германии находятся «на пределе возможного».

Также он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у промышленности Германии есть гарантии того, что весь изготовленный товар будет им принят.

Ранее Украина предупредила Запад о критическом дефиците боеприпасов.