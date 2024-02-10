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В России за прошедший год признаны банкротами свыше 350 тыс. человек

В России за прошедший год суды признали банкротами 350,8 тыс. человек

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Российские суды признали банкротами 350,8 тысячи россиян в 2023 году. Это следует из данных «Федресурса», передает «Интерфакс».

По данным агентства, за время существования процедуры банкротства признаны несостоятельными 1,1 миллиона граждан РФ. Отмечается, что программа действует с октября 2015 года.

Также отмечается, что темпы прироста признания банкротом снижаются уже в третий года подряд. В 2021 году число банкротов выросло на 62% относительного предыдущего года. При этом в 2022 году прирост составил 44,2%, в 2023 году — на 26,2%.

Сообщается, что в 2023 года 96,6% случаев банкротства инициировали граждане. В то же время доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 3,1%, а ФНС — 0,4%.

До этого сообщалось, что с апреля по сентябрь 2023 года задолженность физических лиц по кредитным картам увеличилась на 20%, что и привело к росту общего показателя долговой нагрузки населения на 0,3 процентного пункта — до 10,9% от располагаемых доходов граждан. При этом в других сегментах, таких как ипотека, долговая нагрузка либо незначительно изменилась, либо даже снизилась.

ЦБ объяснил активное кредитование по картам ростом доходов и зарплат населения в первом полугодии. Так, только за январь-сентябрь доходы выросли на 10,7%, а заработная плата — на 15,8%. Количество заявок на потребкредиты в третьем квартале выросло на 60% в годовом исчислении.

Ранее Россия нарастила госдолг для покрытия дефицита бюджета.

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