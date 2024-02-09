Банк России понизил официальный курс доллара

Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 10-12 февраля. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс американской валюты установлен на уровне 90,89 рубля. Днем ранее он составил 91,25 рубля. Официальный курс евро опустился до 97,94 рубля с 98,35 рубля.

Курс китайского юаня составил 12,54 рубля вместо 12,63 рубля 9 февраля.

На торгах в пятницу стоимость доллара на Мосбирже в моменте подскочила до 93,53 рубля. Это максимальный уровень с 7 декабря 2024 года. Курс взлетел в 14:15 мск и почти сразу скорректировался. По данным на 17:12 доллар торговался по 90,95 рубля (+0,12%).

До этого инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин оценил влияние интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.

Накануне экономист спрогнозировал курс доллара на предстоящую неделю.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел ослабления курса рубля.