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Доллар подорожал до 93,5 рубля впервые с 7 декабря

Курс доллара на Мосбирже превысил 93,5 рубля впервые с 7 декабря

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РИА Новости

Курс доллара на Мосбирже в моменте превысил 93,53 рубля, свидетельствуют данные торгов. Это максимальный уровень с 7 декабря 2024 года.

Резкий скачок произошел в 14:15 мск. По данным на 15:30 мск доллар уже торговался по 90,74 рубля (-0,11%). Курс евро составил 97,98 рубля (-0,29%).

«Ослабление рубля сдерживается жесткой монетарной политикой со стороны ЦБ, а также продажей части валютной выручки рядом экспортеров в рамках президентского указа, который может быть продлен до конца 2024 года», — пишет в своей аналитической заметке руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Поддержку нацвалюте на этой неделе также оказывала нефть, отметил эксперт. Котировки Brent вернулись выше $80 за баррель на фоне роста риск-премии из-за ухудшения геополитической ситуации.

До этого инвестстратег Александр Бахтин оценил влияние интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным на курс рубля.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел ослабления курса рубля.

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