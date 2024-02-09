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Маск намерен отказаться от мобильной связи

Маск намерен отказаться от мобильной связи и перейти на общение в соцсети Х

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Tingshu Wang/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отказаться от мобильной связи и перейти на общение в социальной сети Х. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков», — сообщил Маск.

До этого Путин считает, что новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить. Президент назвал Маска умным человеком и заявил, что с миллиардером следует договариваться.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Путин поделился мыслями «умного немца» о расширении НАТО.

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