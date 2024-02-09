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Курс рубля отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Рубль вырос после выхода интервью американского журналиста Карлсона с Путиным

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Shutterstock

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу демонстрировал рост, свидетельствуют данные Мосбиржи. Драйвером послужило интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было опубликовано утром 9 февраля.

Курс доллара в моменте опускался до 90,54 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%).

Однако в ходе торгов российская валюта начала демонстрировать умеренное снижение. В 9:35 мск доллар стоил 91,04 рубля (+0,22%), евро торговался по 98,2 рубля (-0,06%).

Число просмотров интервью Путина Карлсону в социальной сети Х уже превысило 50 миллионов. Беседа длилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Полный текст на русском языке опубликован на сайте Кремля.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин согласился дать интервью именно этому журналисту, потому что его позиция отличается от остальных — она «не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская».

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.

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