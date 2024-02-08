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Россиян предупредили о скором подорожании мебели

Аналитик Деев: мебель в России подорожает с 1 марта

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Пресс-служба Hoff

Мебель в России подорожает с 1 марта, заявил в беседе с Life.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По словам эксперта, с приходом весны цены на корпусную мебель и столы вырастут примерно на 10%. Стулья, кресла и табуреты могут подорожать на 5-7%. Стоимость полок, стеллажей и различных систем хранения вырастет незначительно, в пределах 3%.

Такая динамика, по словам Деева, связана с эмбарго ЕС на импорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России. Из-за ограничений производство в стране просело, а эти материалы считаются главными расходниками — на них приходится около 70% себестоимости мебели, пояснил аналитик.

По итогам 2023 года мебель в России подорожала на 10-20%. Цены растут на фоне увеличения расходов на логистику, волатильного рубля и повышения зарплат работникам отрасли в условиях кадрового дефицита.

До этого сообщалось, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии и Пакистана в условиях нехватки сотрудников.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании шоколада.

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