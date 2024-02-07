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Минэкономразвития РФ отметило высокий рост экономики России

Минэк: рост экономики РФ в 2023 году оказался самым высоким за последние 10 лет

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Рост экономики Российской Федерации в 2023 году оказался самым высоким за последние 10 лет, исключением стал постковидный период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор о текущей ситуации в российской экономике, подготовленный Минэкономразвития РФ.

Как говорится в документе, по первой оценке Росстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам прошлого года составил 3,6%, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель увеличился на 2,3%.

«Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 году)», — сказано в обзоре.

По информации ведомства, объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за предыдущий год по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%.

В январе президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам 2024 года будет выше 4%.

До этого Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад, согласно которому ожидаемый рост ВВП России в 2023 году может составить 2,6%, а в текущем и следующем годах — 1,3% и 0,9% соответственно.

Ранее Путин рассказал, как должна развиваться экономика России.

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