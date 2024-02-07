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Россияне смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений в приложении Сбера

В СберБанк Онлайн появилась программа долгосрочных сбережений

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Shutterstock

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась возможность оформить программу долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба Сбера.

На устройствах на базе Android 15.3 и старше присоединиться к программе можно в приложении, а устройства на iOS и более ранних версиях Android сервис бесшовно направит на сайт СберНПФ.

«Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне смогут в короткие сроки увеличить сбережения», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России 1 января 2024 года. Для подключения к программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Ранее в Сбере рассказали о мерах по поддержке самозанятых.

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