Экономист объяснил, какую сумму можно дать другому человеку взаймы

Давать знакомым в долг лучше ту сумму, которую человек не боится потерять, потому что есть риск, что обратно вернуть эту сумму будет сложно. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт рекомендует фиксировать факт выдачи займа, чтобы обезопасить себя.

«Необходимо составить расписку, которая тоже принимается судом. Если речь идет о большой сумме, то можно заверить ее у нотариуса. В расписке нужно указать фамилию, имя, отчество тех, кто отдает деньги и кто их получает. Также паспортные данные, сумму займа, дату, срок возврата и другие подробности», — уточнил Беляев.

Если денежные средства переводились с карты на карту, доказательством их передачи будет служить чек по операции из банка. При этом экономист призвал отказаться от оформления кредита на другого человека, потому что в случае негативного исхода событий заемщику придется делать это самому.

Опрос сервиса по поиску работы Superjob до этого показал, что более половины — 55% — россиян ни у кого не берут в долг. Еще почти столько же — 47% — никому не дают взаймы.

Ранее сообщалось, что россиянин изрезал ножом знакомого, у которого взял взаймы 400 тысяч рублей.