Немецкая SAP закроет доступ клиентам из РФ к облачным услугам

Немецкая IT-компания SAP с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма к клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ.

Согласно письму, компания попросила российских пользователей выгрузить данные из облачных хранилищ, чтобы избежать их потери. Также IT-корпорация готова в самое ближайшее время провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги.

Отмечается, что этот шаг стал последним этапом ухода немецкой компании из России. При этом некоторые крупные российские компании продолжают пользоваться сервисами SAP.

До этого глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, бывший замминистра связи РФ Илья Массух сообщал, что в России пока не существует аналогов системы управления бизнес-процессами SAP, однако работа в этом направлении активно ведется.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.