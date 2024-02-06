Путин обсудит с кабмином развитие воздушных перевозок

Президент России Владимир Путин в среду, 7 февраля, по видео-конференц-связи проведет совещание с кабмином. В его повестке дня — вопрос развития воздушных перевозок, сообщает пресс-служба Кремля.

«7 февраля Владимир Путин <…> проведет совещание с членами правительства РФ», — уточнили в сообщении.

Планируется, что доклады на нем сделают вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.

1 февраля стало известно, что пассажирооборот авиакомпаний мира приблизился к допандемийному уровню. Общий объем трафика за период составил 94,1% от показателя 2019 года. Объем трафика европейских перевозчиков за период вырос на 22%, ближневосточных авиакомпаний — на 33,3%, североамериканских — на 28,3%.

До этого стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.

Ранее стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.