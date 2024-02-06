Дания собирается запретить один из видов топлива для судов в Арктике

Правительство Дании планирует с 1 июля запретить использование тяжелой нефти в качестве топлива для судов в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство окружающей среды королевства.

В пресс-релизе ведомства, в котором речь идет о соответствующем законопроекте, приводятся слова министра Магнуса Хеунике Он отметил, что если на судне произойдет утечка нефти, это создаст большой риск для морской среды, что особенно опасно для Арктики, где морская среда и прибрежные экосистемы особо уязвимы.

«Поэтому мы останавливаем использование или транспортировку на кораблях тяжелой нефти как горючего для судов, когда они ходят в Арктике», — сказал Хеунике.

В релизе также отмечается, что запрет частично должен будет ограничить загрязнение океана и воздуха при утечках нефти, так как тяжелая нефть, по сравнению с более легким горючим, «выделяет больше частиц, в том числе так называемого черного углерода, CO2 и больше серы».

Запрет вступит в силу 1 июля 2024 года, но во время переходного периода, до 1 июля 2029 года, будет сделан ряд исключений.

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