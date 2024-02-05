Экс-советник главы Пентагона высказался о последствиях изъятия российских активов для США

В случае конфискации западными странами российских активов для передачи их Украине многие государства перестанут хранить свои резервы в США. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Просто остановитесь и задумайтесь. Представьте себя на месте Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, вы видите, что происходит. С какой стати вы будете держать свои средства в казначейских облигациях США?» — заявил Макгрегор.

По мнению экс-советника в случае реализации плана по конфискации на практике Соединенные Штаты загонят себя в ловушку и многие государства, имеющие долю в американских государственных облигациях, начнут избавляться от них.

Согласно данным Центробанка России, в ЕС, США, Японии и Канаде заморожены активы России на сумму примерно $300 млрд.

26 января сенат США одобрил законопроект, позволяющий конфисковать активы РФ ради Украины.

4 января стало известно, что Евросоюз и G7 рассмотрят использование замороженных активов РФ в качестве залога.

5 февраля по поводу конфискации зарубежных активов РФ высказались в Китае.

Ранее в МИД России предупредили ЕС о последствиях в случае конфискации замороженных активов РФ.