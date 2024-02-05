В России хотят отменить налог на доход с длинных вкладов

Минфин РФ выступил с инициативой об отмене налога для граждан на доход от долгосрочных депозитов, что, по мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, способствовало бы стимулированию граждан к осуществлению долгосрочных инвестиций. Об этом пишет газета «Известия».

Министерство финансов выступило с предложением об изменении этого налога еще в сентябре, поддерживая его отмену вместе с банками, однако окончательное решение пока не принято. В настоящее время из-за высокой ключевой ставки долгосрочные депозиты являются редкостью. В развитых странах их доля обычно превышает 10%, тогда как в России она составляет менее 3%.

Впервые гражданам придется уплатить данный налог в этом году, по результатам 2023 года. Закон о налогообложении процентов по банковским депозитам вступил в силу с начала 2021 года, но в конце марта 2022 года президент Владимир Путин временно освободил россиян от его уплаты.

Для определения суммы дохода, не облагаемой налогом, необходимо умножить 1 миллион рублей на максимальное значение ключевой ставки в течение года, когда были получены проценты.

В 2023 году ключевая ставка достигла своего максимума в декабре, составив на первое число 15%. Это означает, что необлагаемая налогом сумма дохода от банковских депозитов составит 150 тыс. рублей. Согласно среднегодовой ставке, россиянам придется уплатить налог с депозитов на сумму около 1,67 млн рублей и выше, подсчитал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В настоящее время данные обрабатываются, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС. Пока не удалось оценить сумму поступлений от налога на проценты с депозитов.

В сентябре 2023 года Минфин выступил с подобной инициативой. В «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики» предложено для целей налогообложения учитывать полученные проценты по долгосрочным вкладам не только за год, в котором они были получены, но также за все годы начисления. Эти изменения в настоящее время рассматриваются в рамках работы над законопроектом, рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, Минфин предлагает учитывать необлагаемый минимум за каждый год при долгосрочных депозитах, а не только за один год, пояснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Это позволило бы россиянам заплатить меньший размер налога.

С января по сентябрь 2023 года Банк России фиксировал повышенный спрос на наличные деньги, но в конце третьей декады начался возврат средств в банковскую систему. Регулятор связывает это с ростом привлекательности вкладов из-за роста ставок. Перед новогодними праздниками финансисты зафиксировали очередной всплеск спроса на наличные.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.