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Путин заявил о росте экономики России

Путин уверен в дальнейшем росте экономики России

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в дальнейшем росте экономики России. Об этом он заявил на форуме «Все для победы!». сообщает ТАСС.

«Наша экономика растет, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономики стала первой в Европе, пятой в мире», — сказал он.

Путин также добавил, что основой успеха России является поддержка российского общества. Он также добавил, что бойцы на фронте чувствуют эту поддержку, она вселяет им новые силы, помогает выполнять самые сложные и опасные задачи.

Путин раскрыл, почему некоторые стараются «оболгать любовь к Родине». По его словам, люди, которые хотят оболгать патриотизм, могут делать это сознательно по заказу врага.

Ранее Путин поблагодарил работников ОПК за поддержку бойцов на передовой.

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