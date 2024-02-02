Мишустин: годовой прирост ВВП России может превысить показатели стран Европы

Показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может оказаться выше аналогичных показателей стран Европы и даже среднемирового значения. Об этом на пленарной сессии форума Digital Almaty рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«По итогам прошлого года, по предварительным оценкам, рост составил 3,5%, возможно, это будет чуть больше, — до 4%. Это выше среднемирового значения развитых стран и в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе», — заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, Россия демонстрирует хорошие показатели в сфере промышленного производства, особенно в отраслях строительства и обработки. Кроме того, заметил глава кабмина, показатель безработицы в настоящее время рекордно низок.

30 января Международный валютный фонд (МВФ) улучшил до 2,6% прогноз по темпам роста российской экономики в 2024 году. Это на 1,5 процентного пункта выше оценки, данной фондом в октябре 2023 года.

Ранее Мишустин заявил о готовности РФ помочь Киргизии после аварии на ТЭЦ.