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Стало известно, от какого продукта стали отказываться немцы

Destatis: потребление пива в стране упало на 25% с 1992 года

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Продажи пива в Германии за последние 30 лет сократились примерно на четверть (25,3%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

По итогам прошлого года Германия продала 8,4 млрд литров пива. На внутреннем рынке падение составило 4,2% в годовом выражении до 6,9 млрд литров. Экспорт пива из Германии также снизился — на 5,9%.

В начале января стало известно, что Германия является крупнейшим экспортером пива в Россию как в денежном выражении ($96 млн), так и в натуральном (102,7 млн литров).

На этом фоне депутат Госдумы Алексей Диденко предложил запретить поставки пива из Германии, чтобы не стимулировать производителей из недружественной страны.

В целом импорт пива в Россию в прошлом году вырос на 35% по сравнению с показателями 2019 и 2020 годов.

До этого стало известно, что во Франции спрос на шампанское обвалился до рекордно низкого уровня за 38 лет.

Ранее в России приняли закон о запрете «наливаек».

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