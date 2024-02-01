В России впервые завели дело за нарушения при возврате долга коллекторами

В России впервые возбуждено уголовное дело по статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

«В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане», — отметил он.

По его словам, начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности.

В июле 2023 года по указу российского президента Владимира Путина в уголовный кодекс ввели статью 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.

До этого адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов рассказал, что с 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношения между должниками и коллекторами. Одной из главных новшеств является регламентация времени и порядка общения с коллекторами. Теперь возможны личные встречи, телефонные звонки, текстовые сообщения и письма по электронной почте.

Ранее коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника.